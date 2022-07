Falta de mão de obra atinge festa histórica de Guimarães

Os mais jovens não aderem à Marcha Gualteriana e os mais velhos afastaram-se após a pandemia com receio de contágio.

Só faltam três semanas para as Festas Gualterianas, em Guimarães, mas a montagem do desfile tem muito caminho para fazer, apesar da azáfama dos últimos dias. O trabalho, que arrancou em abril para sair à rua na primeira segunda-feira de agosto, seria menos complicado se houvesse mais voluntários. José Pontes, de 68 anos, e Salvador Silva, de 73, presidente e desenhador da Casa da Marcha, queixam-se da falta de "mãos para ajudar". Os dois anos em que o desfile não se realizou, por razões sanitárias, as doenças de alguns dos elementos, quase todos já com idade avançada, e o medo de contraírem a infeção afastaram muitos.

Salvador Silva, que colabora na montagem da Marcha Gualteriana desde 1966, lembra-se do tempo em que "era preciso conhecer alguém para entrar". Esta disponibilidade das pessoas para ajudarem foi esmorecendo com os anos, mas José Pontes, presidente da Associação Artística da Casa da Marcha, afirma que "em 2019, no último ano antes da pandemia, ainda tínhamos muita gente". O problema "é que a maior parte das pessoas que trabalham nisto já têm alguma idade, ficaram doentes, outros, apesar de serem velhos, têm pais ainda mais idosos e têm medo de apanhar a infeção e de a levar para casa", justifica.