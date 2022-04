Família de Guimarães passa três dias numa festa a construir robôs

Família de Guimarães está entre os 500 participantes num evento da UMinho que acaba domingo. A maioria são grupos de escolas.

A 14.ª edição da Roboparty, organizada pela Universidade do Minho (UMinho), é especial para o professor de robótica, Gil Lopes, de Guimarães. Apesar de estar ligado à organização, desde o segundo ano, em 2007, é a primeira vez que participa com a família. Foi preciso esperar que as crianças crescessem para tirar proveito. Os filhos, Mariana, de 9 anos, e Daniel, de 11, estão entre os participantes mais novos do evento que este ano junta 500 pessoas, no pavilhão do campus de Azurém.

"De 0 a 10, daria 9,9", afirma Mariana, convicta que é muito melhor que ficar em casa a jogar playstation. O irmão é mais comedido: "9,5, porque ainda não chegamos à prova de dança". Daniel quer ser programador e, na última prova, a capacidade de desenvolver a programação da máquina para dançar ao som da música é levada ao extremo. Mariana quer ser designer, por isso tem a seu cargo a caracterização do robô. "Vai ser um chapéu do Harry Potter", desvenda.

A Roboparty é um evento de três dias non-stop (termina domingo), logo a logística também é importante e, neste caso, ficou a cargo de Teresa Moreira, a mãe, que é enfermeira. "Eu dou apoio moral, sandes, água e massagens", diz.

Há quatro desafios na festa dos robôs : uma prova de obstáculos, uma corrida a seguir uma linha, dança coreografada e uma prova surpresa, que este ano foi uma espécie de jogo de pinguepongue multibolas. A maioria das equipas, que estão em disputa desde ontem, é constituída por três alunos e um professor, de escolas profissionais ou de clubes de robótica. Quase todos têm os olhos postos na vitória, pelo menos na prova em que são melhores.

Para Gil Soares, "o importante não é competir que até pode diminuir a componente pedagógica". O docente quer que os filhos tenham oportunidade de perceber se esta é uma área que gostam "para ser mais fácil fazerem opções, no momento de ir para a universidade".