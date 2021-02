Delfim Machado Hoje às 12:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães lançaram, esta quarta-feira, uma campanha para angariar 80 mil euros destinados à compra de uma ambulância nova. São muitos os famosos que se associaram, como o escritor Pedro Chagas Freitas, a atriz Sofia Escobar ou o capitão do Vitória, André André.

A necessidade de aquisição da ambulância está "relacionada com a atual pandemia, que tem sobrecarregado" os voluntários de Guimarães e "tem uma grande repercussão no desgaste das ambulâncias", justificou João Pedro Castro, presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.

A média de serviços diários de socorro daquela corporação passou "de cerca de 30 para mais de 40, o que resultou num grande desgaste das ambulâncias", acrescentou o dirigente, na conferência de imprensa de lançamento da campanha.

Atualmente, a corporação não dispõe de fundos para adquirir a nova ambulância, pois viu disparar os custos com equipamentos, materiais de proteção e desinfeção. "Decidimos lançar este desafio à sociedade vimaranense para, todos juntos, conseguirmos comprar uma ambulância que esteja ao serviço de Guimarães e dos vimaranenses", disse ainda João Pedro Castro.

Bento Marques, comandante dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, explicou que a nova ambulância terá a capacidade de realizar o serviço normal de qualquer viatura daquele tipo, mas dispõe também de capacidade para cuidados intensivos: "A importância desta ambulância nesta pandemia, com monitor e ventilador, é muito grande".

A campanha de angariação de fundos tem vários padrinhos que são figuras bem conhecidas da sociedade civil, a maioria de Guimarães. São eles a atriz Sofia Escobar, o "Cristiano Ronaldo dos e-sports", Ricardo "Fox" Pacheco, a estrela dos cantares ao desafio e da concertina, Cláudia Martins, o cantor Zé Amaro, a atleta Dulce Félix, o tenista João Sousa, o humorista Luís Vieira, o atleta que lutou pelo título de campeão do mundo de artes marciais mistas, Pedro Carvalho, o capitão do Vitória Sport Clube, André André, o escritor Pedro Chagas Freitas ou a jornalista da RTP Estela Machado.

PUB

Além daquelas figuras públicas de prestígio nacional e internacional, também vão dar a cara pela nova campanha dos Bombeiros de Guimarães o jogador do Vitória de Guimarães André Almeida, o cantor do hino do mesmo clube, Zé Miguel, o atleta paralímpico Manuel Freitas Mendes, o diretor clínico do Hospital de Guimarães, Hélder Trigo, a atriz Cristina Cunha, o maestro Vítor Matos e o ex-jogador da seleção nacional Fernando Meira.

A única ambulância destinada ao transporte de doentes para cuidados intensivos que os Bombeiros de Guimarães possuem tem mais de 20 anos e muitos milhares de quilómetros percorridos. Neste momento, a corporação tem oito ambulâncias operacionais, sendo que a última foi adquirida em 2016.

Os donativos podem ser enviados por MBWAY para o número 918739606 ou por transferência bancária através do NIB 0036 0220 9910 0013 3115 8. "Pequenas ajudas, mesmo por muito pequenas que sejam, fazem uma grande diferença", apelou o presidente da instituição.