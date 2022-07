Festa causa desacordo entre comerciantes de Guimarães

"Sunset" encheu duas praças, mas uma das associações diz que o benefício é só para quem vende bebidas.

A "sunset party", uma festa ao pôr do sol, organizada pela Associação Vimaranense de Hotelaria (AVH), anima o Largo do Toural, mas a enchente não convence a Associação do Comércio Tradicional de Guimarães (ACTG), que defende a reposição da Noite Branca, "melhor para toda o tipo de comércio".

Cristina Faria, presidente da ACTG, afirma que "este "sunset" não beneficia por igual todos os setores económicos". Para a proprietária de uma loja de lingerie e roupa interior, na Rua de Santo António, "o "sunset" é um tipo de festa que só atrai gente nova que quer ouvir música e beber uns copos". Por esta razão, a ACTG defende que esta não é a melhor solução para potenciar o comércio na cidade. " Só traz benefício aos estabelecimentos que vendem bebidas", afirma.