Fogem da guerra e montam fábrica de roupa de luxo em Guimarães

Empresária ucraniana deslocou a produção para Portugal, trouxe costureiras e máquinas, já contratou funcionárias locais e não despediu as que ficaram a 200 quilómetros de Kiev.

Na noite de 24 de fevereiro de 2022, quando o telefone tocou, Miguel Pimenta estava a ver as imagens da invasão da Ucrânia pelas tropas russas na televisão. Do outro lado, estava uma "velha conhecida e antiga parceira de negócios", a empresária ucraniana Olga Yermoloff. O contacto destinava-se a procurar ajuda para trazer a produção da sua marca de vestidos luxuosos de casamento e cerimónia, "Olvi's Lace", para Portugal. Não era o caso de uma deslocalização por motivos económicos, mas por uma questão de sobrevivência.

"Coloquei-me logo em campo. No dia seguinte fui falar com o presidente da Câmara e com a vereadora da Ação Social", conta Miguel Pimenta, o gerente que ontem guiou a visita à empresa do secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, e do presidente da Câmara, Domingos Bragança.