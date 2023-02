Fogo em garagem destrói carro em Guimarães

Um incêndio que, na madrugada deste domingo, deflagrou numa garagem, em Caldelas, Guimarães, destruiu completamente uma viatura que se encontrava no seu interior. De acordo com os bombeiros, o fogo causou danos significativos na estrutura do edifício.

OS Bombeiros Voluntários das Taipas receberam o alerta às 5.40 e combateram o incêndio com duas viaturas e sete elementos. O fogo foi dado como extinto às 6.52.

As primeiras informações apontam para que o fogo tenha começado na viatura e se tenha propagado a outros materiais que se encontravam na dependência. A garagem é um edifício separado da casa, pelo que, não houve feridos.

PUB

A GNR esteve no local e está a investigar a origem do fogo.