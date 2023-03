Freguesias atravessadas protestam contra a via do Avepark

Rui Dias Hoje às 21:17 Facebook

Os habitantes das freguesias atravessadas pela futura via de ligação ao Avepark queixam-se que a estrada vai "cortar os territórios ao meio", afastar as populações e "destruir a coesão territorial". Esta terça-feira aproveitaram a visita do secretário de Estado do Ambiente para se manifestarem contra o projeto.

Aproveitando a presença do secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, em Guimarães, esta terça-feira, para assinalar o Dia Internacional de Ação pelos Rios e contra Barragens, o movimento cívico dos moradores das freguesias atravessadas pela via do Avepark aproveitou para chamar a atenção para a sua causa. Este grupo de cidadãos está contra a construção da ligação que pretende aproximar o parque de ciência e tecnologia, em Barco, da entrada da A11, em Silvares.

Cerca de duas dezenas de manifestantes empunharam cartazes contra a via do Avepark, numa iniciativa em que além do secretário de Estado, estava também o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado e o presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança (PS).