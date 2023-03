Funeral de mulher que morreu após cirurgia adiado para realização de autópsia

O funeral de Irene Ribeiro, de 66 anos, que no passado sábado morreu no Hospital Senhora da Oliveira (HSOG), em Guimarães, já não se vai realizar esta segunda-feira, às 17 horas, como inicialmente estava previsto. Na sequência de uma queixa apresentada pela família, por suspeitas de negligência médica numa operação aos ovários, o Ministério Público determinou que seja realizada a autópsia do corpo.

O corpo de Irene Ribeiro já foi entregue à família e encontra-se na igreja paroquial de Selho São Jorge, onde decorre o velório. Hoje, após as cerimónias fúnebres, por ordem da procuradora do MP, o corpo vai ser transportado para as instalações do Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, no HSOG, para realização da autópsia.

De acordo com a família, Irene Ribeiro terá morrido na sequência de complicações que sobrevieram após uma cirurgia para retirar um tumor benigno nos ovários. A cirurgia aconteceu na passada terça-feira e a partir de quinta-feira, ao final do dia, a mulher já apresentava sinais de não estar bem. Na sexta-feira, logo pela manhã, a família telefonou para o HSOG e ficou a saber que Irene Ribeiro tinha sofrido uma paragem cardiorrespiratória de dez minutos e que estava em coma induzido, nos Cuidados Intensivos.