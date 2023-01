Gelo na estrada. Mulher de 25 anos morre num despiste de mota em Guimarães 

Uma jovem de 25 anos morreu na sequência de um acidente com a mota que conduzia, na manhã deste sábado, em Pinheiro, concelho de Guimarães.

A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Senhora da Oliveira tentou reanimar a vítima no local, mas não foi possível salvar a vida da motociclista. O óbito foi declarado no local.

Segundo moradores da zona, o gelo na estrada poderá ter estado na origem do despiste, que ocorreu numa área sombria da estrada, no lugar do Bairro do Sol.