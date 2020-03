Guimarães abre unidade de rastreio à Covid-19 esta semana

Delfim Machado Hoje às 20:17 Facebook

O pavilhão multiusos de Guimarães vai ter uma unidade de rastreio à Covid-19 que "deverá começar a funcionar dentro de quatro a cinco dias", anunciou este domingo a Câmara Municipal.

Domingos Bragança, presidente da autarquia vimaranense, está "em contacto com a Administração Regional de Saúde do Norte, também com o Governo e com a entidade que irá instalar a unidade de rastreio", pelo que "tudo indica que estará a funcionar na quinta ou sexta-feira".

Ainda não é conhecida a capacidade diária de realização de testes, mas Domingos Bragança estima que possam ser realizados "cerca de 100 testes diários".