Guimarães acusa Hospital de Braga de aliciar obstetras

Rui Dias Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, manifestou, durante um debate organizado pelo PS local, o seu desagrado face a alegadas tentativas de aliciamento de médicos do hospital da cidade por parte do Hospital de Braga. A administração deste nega e afirma que se houve movimento de profissionais foi no sentido contrário.

Perante uma centena de militantes socialistas, mas também médicos, enfermeiros e gestores, Domingos Bragança afirmou que o Hospital de Braga entrou "por lógicas não cooperativas com o Hospital Senhora da Oliveira (HSOG), tentando ficar com os especialistas em Obstetrícia que o próprio HSOG lhe tinha enviado, por empréstimo, para suprir as carências ocasionais".

O edil vimaranense criticou ainda a postura do Hospital de Braga que acusa de "interferência negativa", para atrasar a abertura do Serviço de Hemodinâmica de Guimarães.