Guimarães aprova moção contra racismo e generalizações abusivas

A Assembleia Municipal de Guimarães aprovou, na sexta-feira à noite, uma moção onde condena "todas as formas de racismo" e repudia "quaisquer generalizações que associem as gentes de Guimarães" a atos deste tipo.

A proposta da Mesa da Assembleia Municipal foi aprovada "por maioria, com um voto contra", disse José João Torrinha, presidente da mesa, no final da votação da moção. O texto propõe a condenação "de todas as formas de racismo e discriminação", mas também repudia, "de forma veemente, quaisquer generalizações que associem as gentes de Guimarães, como um todo, a atos de racismo ou discriminação".

A moção surge na sequência dos insultos racistas proferidos por uma minoria de adeptos do Vitória de Guimarães contra Moussa Marega, jogador do F.C. Porto, no jogo que opôs o clube de Guimarães aos portistas, no passado dia 16, no estádio D. Afonso Henriques.

A proposta aprovada na sexta-feira não ignora o acontecimento e reclama que a investigação em curso "seja feita de forma exaustiva, apurando-se todas as responsabilidades", ao mesmo tempo que exige "que as entidades desportivas e públicas promovam medidas efetivas de combate a todos os fenómenos que incentivem o racismo, a xenofobia e violência no desporto".

Nos considerandos, a moção da Assembleia Municipal de Guimarães afirma que "Guimarães nunca foi território onde o racismo medrasse" e que "as manifestações de racismo recentemente ocorridas no desafio de futebol entre o Vitória Sport Clube e o Futebol Clube do Porto são condenáveis a todos os títulos sem quaisquer hesitações, não só pelo que elas representam em si mesmas, mas também porque ao arrepio do Guimarães sempre foi, é e será".

Assim, qualquer generalização é, para os membros da Assembleia Municipal, "injusta, intolerável e ela própria imbuída de um preconceito inaceitável". A proposta teve o voto favorável de 78 membros da Assembleia Municipal, do CDS, PSD, PS, CDU, BE e deputado independente. O voto contra veio da bancada do PSD.