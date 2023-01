Guimarães celebra 10 anos sobre a Capital Europeia do Desporto

O município de Guimarães deu o pontapé de saída, esta quinta-feira, para um ano com iniciativas mensais dedicadas a comemoração dos 10 anos passados sobre a Cidade Europeia do Desporto 2013. O ano deve culminar com a apresentação da "Estratégia Municipal de Promoção da Atividade Física", em dezembro.

O vereador com a pasta do Desporto, Nelson Felgueiras, comprometeu-se a ouvir clubes, juntas de freguesias, dirigentes, a academia e o cidadão comum, para a elaboração deste documento. O ponto de partida será o estudo "Hábitos desportivos dos vimaranenses", realizado pelo Instituto Europeu de Estudos, que será divulgado em março.

Do que ficou da Cidade Europeia do Desporto, Nelson Felgueiras destaca o programa de envelhecimento ativo "Vida Feliz", a "Liga Neno", um campeonato de futebol para crianças dos cinco aos 11 anos, com participação de equipas de desporto escolar, e a Meia Maratona de Guimarães. O responsável destaca também a quantidade de eventos internacionais que a cidade tem conseguido atrair, de que são exemplos o Campeonato do Mundo de Juniores de Ténis de Mesa, em 2017, ou o Campeonato do Mundo de Ginástica Aeróbica, em 2022.

Registar memórias

Em fevereiro, arranca o podcast "Memória do Futuro | A História do Desporto em Guimarães", da responsabilidade da Tempo Livre, a cooperativa que gere as instalações desportivas da Câmara Municipal. "Neste podcast vão ser entrevistadas individualidades locais com trabalho relevante no setor do desporto, ao longo dos últimos 40 anos", refere Nelson Felgueiras. Amadeu Portilha, que era vereador do desporto em 2013 e é agora presidente da Tempo Livre, fala desta iniciativa como "um registo que terá a sua importância daqui a cem anos".

Em abril, volta o "Liberdade para Descolar", uma iniciativa que se realiza desde 2016 e que envolve cinco mil crianças, entre os seis e os dez anos. Esta iniciativa promove a igualdade de género ao ser realizada por equipas de seis elementos, três rapazes e três raparigas.

Durante o mês de julho, o Multiusos de Guimarães recebe o congresso internacional "Sustentabilidade no Desporto", onde especialistas partilharão as boas práticas nesta área. Para novembro está prevista a atualização do livro "Desporto em Guimarães - dos primórdios à atualidade", lançado em 2013, acrescentando-lhe os acontecimentos destes últimos dez anos.