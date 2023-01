Guimarães celebra a chegada de 2023 no dia de Reis

A Cidade Berço vai encerrar as festividades de Natal e Ano Novo, esta sexta-feira, a partir das 18 horas, no Largo do Toural. O programa que estava previsto para a última noite de 2022 e que não se realizou devido ao alerta vermelho meteorológico vai animar Noite de Reis.

A festa começa com DJ"s a partir das 18 horas, seguindo-se, às 22 horas, um espetáculo de videomapping na fachada da Basílica de São Pedro e novamente DJ"s, após a meia-noite.

A festa de passagem de ano, que habitualmente se realiza nas praças da zona intramuros do Centro Histórico, foi, este ano, transferida para o Largo do Toural, para poder acomodar mais gente. De acordo com o vereador Paulo Lopes Silva, "as praças do Centro Histórico teriam capacidade para cerca de nove mil pessoas, no Largo do Toural. "A nossa expectativa é que possamos ultrapassar as 30 mil pessoas", previu.

Com todos os preparativos já no terreno, a Câmara Municipal e a AVH decidiram não desperdiçar o investimento, mesmo que não haja tanta afluência como seria normal numa noite de passagem de ano. A entrada no evento é gratuita e o trânsito automóvel vai estar cortado na parte superior da Alameda de São Dâmaso e no próprio Largo do Toural.