Guimarães celebra os 10 anos de Capital Europeia do Desporto em movimento

Há atividades desportivas para todos nas praças das vilas do concelho.

Arranca, esta segunda-feira e prolonga-se até ao dia 18, a iniciativa "Guimarães Ativa", que pretende mobilizar a população do concelho para a prática desportiva. O programa, organizado pelo Município e pela Tempo Livre, é também uma forma de assinalar o décimo aniversário sobre o momento em a cidade foi Capital Europeia do Desporto, em 2013.

Integrada na "Guimarães Ativa", a atividade "Praças com Vida" leva o "deporto para todos" a sete das nove vilas do concelho. Estes momentos desportivos são informais, não carecendo de qualquer inscrição prévia. Do programa constam também os eventos "Andebol e Cultura" (dia 10), Torneios do Rei (de 10 a 17), Guimarães Ladies Open (de 12 a 18), Aula de Judo Sénior (dia 16), Miúdos Ativos (dia 17), Finais da Liga Neno (dia 17), Estágio de Formação da AJKP (dia 17), Caminhada Academia de Ginástica - Cidade Desportiva e Taipas/Ponte - Cidade Desportiva, dia 18), Festa do Minivoleibol e Regional de Ar-Livre (dia 18) e Onda/Festand de Minis (dia 18).

Associaram-se a esta iniciativa as juntas de freguesia das nove vilas do concelho de Guimarães, as juntas de freguesia da Costa e Oliveira do Castelo, S.Paio e S. Sebastião, bem como um conjunto de clubes e associações desportivas, constituído pelo Vitória Sport Clube, Xico Andebol, Clube de Ténis de Guimarães, Escola de Judo para Todos, AJKP Associação Juvenil Karaté Portugal e Associação de Voleibol de Braga.