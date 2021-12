Guimarães começa ano com viagens de borla

Rui Dias Hoje às 19:14 Facebook

No dia 1 de janeiro de 2022, arranca a nova concessão de transporte coletivo de passageiros no concelho de Guimarães, explorada pela empresa Guimabus, que vai oferecer as viagens

Em comunicado, a empresa faz saber que, para "proporcionar mais conforto e comodidade aos utentes", a bilheteira da Guimabus tem novo horário durante o mês de dezembro.

A partir de sexta-feira, dia 3, a bilheteira, situada na Central de Camionagem de Guimarães, no Guimarães Shopping, está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e aos sábados e feriados das 9 às 18 horas. Aos domingos e no dia 25 de dezembro estará encerrada.

A Guimabus vai operar com 22 autocarros elétricos.