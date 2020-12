Guimarães cria quiosque eletrónico que oferece 15 euros em compras

Delfim Machado Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Guimarães prepara-se para lançar um quiosque eletrónico de compras no comércio local e restaurantes do concelho que oferece os primeiros 15 euros em artigos aos utilizadores registados.

A plataforma "Proximcity" entra em funcionamento nos próximos dias e promete ainda levar as mercadorias compradas a casa dos clientes. Para o transporte, a Câmara reservou 40 mil euros e mais 40 mil para converter em vales de compras. A campanha de apoio ao comércio local vigora durante os próximos três meses. Para terem direito aos vales, os utilizadores têm de se registar no site da plataforma ou fazer download da aplicação.

O consumidor tem acesso a uma grande montra digital, sendo que os vales são atribuídos por ordem de registo até um valor total de 40 mil euros. A verba é a mesma que seria gasta na festa de passagem de ano do Centro Histórico, que está cancelada.

A "Proximcity" foi apresentada esta quarta-feira, juntamente com o programa "Guimarães, Cidade Natal", que é um programa natalício adaptado à realidade da pandemia que abarca "a vertente cultural, a social e a económica", afirmou Domingos Bragança, presidente da Câmara.

Do programa destaca-se a iniciativa "Pintar o Natal de Alguém", que vai espalhar seis árvores de Natal pela cidade. Cada árvore vai ter uma caixa de troca de bens que, no final, serão oferecidos a seis instituições do concelho. As ruas da cidade e das vilas vão estar iluminadas e os concertos vão ter lotação limitada às normas em vigor. Outros espetáculos serão transmitidos nas redes sociais e há ainda um trio elétrico que vai levar a música popular à porta dos lares.