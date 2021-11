Guimarães culpa Braga por centro cardíaco fechado

Rui Dias Hoje às 12:09 Facebook

Há uma unidade capaz de salvar vítimas de enfarte, acabada há três anos, no Hospital Senhora da Oliveira (HSOG), em Guimarães, fechada, à espera da autorização do Ministério da Saúde para funcionar.

O presidente da Câmara de Guimarães e o diretor de Serviço de Cardiologia afirmam que a situação visa favorecer o "vizinho" Hospital de Braga, mas a ministra da Saúde defende a concentração dos serviços.

O assunto já foi levado à Assembleia da República e já foi votada uma moção na Assembleia Municipal, solicitando à ministra a abertura do equipamento. Voltou agora à ordem do dia, depois de o presidente da Câmara, Domingos Bragança, ter recuperado anteontem o assunto. "Não é o Hospital de Braga que manda no Ministério da Saúde", atirou na reunião de Câmara.