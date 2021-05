Guimarães deixa de pagar a taxa do lixo na fatura da água

Delfim Machado Hoje às 07:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Sistema cobra apenas o que cada cidadão produz e é alargado a todo o concelho até 2028.

O sistema inovador de recolha de lixo em que o utilizador só paga o que produz vai ser alargado a todo o concelho de Guimarães até 2028. O modelo, designado PAYT (Pay as you throw - Paga o que produzes) já foi implementado com sucesso em algumas zonas da cidade e no centro histórico, mas agora vai ser alargado de forma faseada.

O alargamento do PAYT vai acontecer ao mesmo tempo em que é implementado o novo sistema de recolha de biorresíduos. Até 2024, todos os municípios do país vão ter que passar a recolher biorresíduos, mas Guimarães começa já este ano a implementar o plano de recolha.