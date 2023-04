Guimarães e Braga estudam ligação de "transporte rápido"

Protocolo é assinado na próxima quinta-feira, dia em que o Governo visita o distrito. No futuro será alargado a Barcelos e Famalicão.

As câmaras de Guimarães e de Braga assinam, quinta-feira, no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, um protocolo que visa estudar a criação de um transporte rápido (BRT), que futuramente ligará as duas cidades. A iniciativa ocorre durante a visita do Governo ao distrito de Braga, nos dias 3 e 4. Será ainda celebrado um acordo, entre o Fundo Ambiental e o Município de Guimarães, que prevê a atribuição de um milhão de euros para o projeto do BRT.

Na ocasião, será ainda assinado um memorando para "apoio à elaboração de uma estratégia de mobilidade sustentável para pessoas e mercadorias" no quadrilátero urbano (Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos), uma reivindicação das comunidades intermunicipais do Cávado e do Ave.

A ligação deverá também ter o formato de transporte rápido - já que a de comboio ou metro de superfície seria mais cara -, sendo que o Município de Esposende defende a sua extensão à cidade.

Cem milhões de euros

Conforme o JN noticiou, o Governo vai canalizar 100 milhões de euros para construir canais próprios de transporte do futuro sistema BRT - inicialmente com duas linhas, mas com previsão de mais duas - com aproveitamento do Plano de Recuperação e Resiliência.

Mas, com a inclusão do BRT de Braga no PRR ficam disponíveis no Programa Portugal 2030 outros 100 milhões, os que ali estavam inscritos para a cidade dos arcebispos e que podem, agora, "transitar" para o mesmo sistema em Guimarães.

Conexão à Alta Velocidade

Conforme o JN noticiou, o presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, pediu ao Governo - que se reúne em Braga dia 4 em Conselho de Ministros - que seja construída uma ligação ferroviária ao futuro comboio de alta velocidade que ligará as cidades do Porto e de Vigo, na Galiza.

Em 2002, foi apresentado e colocado à discussão na Assembleia Municipal um Estudo de Apoio à Decisão para a interconectividade de Guimarães com a ferrovia de Alta Velocidade, elaborado por uma equipa da Universidade do Minho coordenada por José Mendes, antigo secretário de Estado.

E, recentemente, em declarações a propósito, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, considerou a ligação entre Guimarães e Braga, e até à futura estação de Alta Velocidade, como um objetivo estratégico do Governo, no que considerou um quadro ambicioso no âmbito do Portugal 2030.