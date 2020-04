Guimarães: espada de Afonso Henriques desaparecida há um mês

Delfim Machado Hoje às 07:55 Facebook

Acidente em Guimarães aconteceu em fevereiro mas empresas só restauram quando passar a pandemia.

A estátua de D. Afonso Henriques situada na Colina Sagrada, em Guimarães, está sem espada desde fevereiro e assim vai continuar, pelo menos até ao fim da pandemia da Covid-19 em Portugal. É que apesar dos esforços da Câmara e da direção do Paço dos Duques de Bragança, as empresas que podiam restaurar o monumento não aceitam deslocações para a elaboração dos orçamentos, o que necessariamente adia a reparação.

A espada foi partida no dia 20 de fevereiro e desconhecem-se os autores do ato. A situação foi detetada naquela manhã e a espada estava colocada junto à emblemática estátua construída por António Soares dos Reis. Tendo em conta que a propriedade do monumento é do Município de Guimarães, a Câmara Municipal encetou diligências no sentido de reparar o monumento. Para isso, contou com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Norte que, através do Paço dos Duques de Bragança, contactou várias empresas.