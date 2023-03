Guimarães espera ocupação total no período pascal

Rui Dias Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Muncipal de Guimarães espera que a edição deste ano do evento "da Quaresma à Páscoa" contribua para que se superem os valores de ocupação turística pré-pandemia. Em 2022, a ocupação hoteleira cifrou-se nos 77% e em 88% no alojamento local. Este ano, com a aposta em intérpretes de nomeada internacional, a organização espera atrair ainda mais visitantes, tanto nacionais quanto estrangeiros.

O conjunto de iniciativas "Da Quaresma até à Páscoa", que decorre entre 24 de março e 9 de abril, além das celebrações religiosas, integra uma série de concertos de música religiosa e por um percurso expositivo em que são dadas a conhecer obras sobre a Quaresma.

A cidade-berço assinala a época pascal com um festival de música religiosa que envolve os coros do concelho, o Quarteto de Cordas e a Orquestra de Guimarães, mas que "este ano deu particular importância a componente internacional", esclarece o diretor artístico, César Viana.

"Trata-se de trazer a Guimarães nomes que podem atrair outros públicos, como o agrupamento "Música Antigua", de Eduardo Paniagua, que interpretará "Cantigas de Santa Maria" e do virtuoso do piano Lev Vinocour que apresentará um programa dedicado ao repertório de cariz religioso de Franz Liszt".