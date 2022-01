Guimarães inaugura novo crematório

Rui Dias Hoje às 17:47 Facebook

Equipamento vai evitar as deslocações para fora do concelho.

Guimarães inaugurou este sábado o novo Crematório no Cemitério de Monchique. O primeiro equipamento deste tipo no município resulta de um investimento de 800 mil euros por parte da Servilusa e vai evitar que os serviços fúnebres tenham que ser feitos fora do concelho.

A empresa estima fazer 740 cremações no primeiro ano de operações na Cidade Berço, num equipamento com capacidade para cinco serviços diários. A Servilusa justifica este investimento com a crescente procura deste serviço pelos portugueses. Em Portugal, mais de 20% dos funerais já recorrem à cremação. O país fica agora com 37 crematórios.