Guimarães já pode avançar com ligação ao Avepark

Câmara já tem luz verde da APA. Ambientalistas consideram que devia ter havido consulta pública.. Autarca diz que não é necessária.

O presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, avançou que o estudo de impacto ambiental da ligação rodoviária ao Avepark foi aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), havendo condições para avançar com via. A Associação Vimaranense para a Ecologia (AVE) discorda que tenha havido qualquer estudo, porque, dizem, "teria de ter havido uma consulta pública."

A via ligará o Parque de Ciência e Tecnologia ao nó da A11, em Silvares, passando pelas vilas das Taipas e Ponte e pela freguesia de Fermentões. Tem financiamento assegurado, desde 2017. Contudo, o autarca assegurou que a obra não avançaria sem um estudo de impacto ambiental, "embora a APA não o exigisse", lembrou.