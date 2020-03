Guimarães junta 200 voluntários para entregar comida e medicamentos

Delfim Machado Hoje às 18:25 Facebook

A rede de apoio social de emergência, criada pela Câmara Municipal de Guimarães para ajudar os mais desfavorecidos durante o estado de emergência, já tem 200 voluntários inscritos.

De acordo com a informação avançada pela Autarquia, esta sexta-feira, em comunicado, "mais de 200 pessoas da sociedade civil inscreveram-se como voluntários". Uma grande parte pertence a agrupamentos de escuteiros e à Cruz Vermelha, que é parceira da Câmara de Guimarães no projeto.

Entre os parceiros, para além da Cruz Vermelha, destaque para o projeto "White Angels Solidário", da claque do Vitória de Guimarães, bem como a Fraternidade de Nuno Álvares e a Casa da Juventude.

"O objetivo desta rede passa por garantir o apoio necessário no plano social às pessoas com necessidades, desde apoio psicológico, assistência médica, medicamentos ou aquisição de bens de primeira necessidade, na sequência do isolamento social causado pela pandemia da Covid-19", explica o Município vimaranense.

Os alvos destas ações de solidariedade os sem-abrigo, as pessoas em quarentena, as Instituições Particulares de Solidariedade Social e a todas as situações que se vierem a revelar necessárias. O lema da rede é "Agarra-te à vida, por ti, por mim, por nós!"

Todos os voluntários são acompanhados por uma equipa especializada que lhes dará instruções precisas lhes disponibilizará de todo o material de proteção necessário, como luvas, máscaras, óculos, desinfetantes e fatos.