Guimarães lidera o Norte na perda de população

Delfim Machado Hoje às 13:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O concelho de Guimarães foi aquele que, no Norte, mais perdeu população em 2019. Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que só Setúbal perdeu mais do que Guimarães no ano passado, sendo que o segundo já tem a população a diminuir há nove anos consecutivos. Na última década, perdeu 3,63% da população: 5739 pessoas.

A diminuição da população residente foi alvo de discussão na reunião de Câmara de Guimarães, na segunda-feira, onde Domingos Bragança, presidente do Município, anunciou que vai diminuir as restrições à construção nas freguesias, de molde a atrair.

Em 2011, a população residente em Guimarães era de 158 048, em 2018 era de 152 792 e em 2019 era de 152 309. A perda de 5739 habitantes em nove anos levou Domingos Bragança a encomendar um estudo de análise sociológica e demográfica, à Universidade do Minho, para traçar um diagnóstico e planear o futuro. Sustenta, no entanto, que há um problema de falta de oferta de habitação, sobretudo devido a restrições do Plano Diretor Municipal (PDM): "A oferta é insuficiente porque o PDM é muito restritivo em especial nas freguesias que fazem limite com os concelhos vizinhos".