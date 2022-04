Guimarães oferece transporte público aos universitários

Alunos dos ensinos básico e secundário, utilizadores do comboio e portadores de passes sociais mais caros também vão ter apoios.

Os estudantes do ensino superior, residentes em Guimarães, vão passar a viajar de borla nos transportes da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Ave, na área do Município. O passe social mensal passa a ter um limite máximo de 30 euros e há incentivos para fomentar a intermodalidade entre comboio e autocarro.

O Município de Guimarães quer fomentar a utilização do transporte público e, com esse objetivo, colocou em marcha uma série de apoios que reforçam as medidas já aplicadas em 2021, ao abrigo do Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Públicos . A partir deste mês, os universitários que residem no concelho de Guimarães passam a circular gratuitamente nos transportes públicos da CIM do Ave, no âmbito do serviço público municipal. O passe social na Comunidade Intermunicipal, para os residentes em Guimarães, que já beneficiava de uma redução de 50%, passa a ter um limite máximo de 30 euros, independentemente da distância percorrida.

Para os estudantes que frequentam instituições de ensino superior no concelho, mas residentes em outros municípios, há, agora, uma comparticipação de 50% no valor do passe social, nos transportes públicos municipais.

Associação saúda

O presidente da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), Duarte Lopes, saúda estas medidas como forma de atrair os estudantes para o uso do transporte público. O representante revela que a nova concessionária chamou os alunos a participar no desenho das linhas que agora se adequam às suas necessidades nomeadamente na interligação com a estação de comboios. Duarte Lopes afirma, contudo, que "vai ser preciso fazer promoção no campus, porque, até aqui, os transportes eram tão maus que os alunos se desabituaram de usá-los".

Como forma de promover a intermodalidade, os utilizadores do comboio com passe têm uma comparticipação de 50% no título mensal de autocarro que, que no caso de residentes da CIM do Ave (Guimarães, Cabeceiras de Basto, Fafe, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Famalicão e Vizela), se soma à redução de 50% já existente, tornando o transporte gratuito.

Para os alunos dos ensinos básico e secundário que vivem a menos de três quilómetros da escola, logo que estejam matriculados na área de residência, o passe também passa a ser gratuito. Os alunos do ensino privado também são abrangidos por esta medida e, neste caso, a comparticipação é independente da distância a que residem.