Guimarães que ser a Capital Verde da Europa em 2025

A Câmara Municipal de Guimarães apresentou, esta quarta-feira, a candidatura a Capital Verde da Europa em 2025. Esta é a segunda tentativa de reconhecimento ecológico da Comissão Europeia. Depois de ter perdido, em 2020, para Lisboa.

A gestão da água é um dos indicadores em que é feita uma forte aposta, mas também a crescente eletrificação do transporte público joga a favor da candidatura de Guimarães a Capital Verde da Europa.

Um dos objetivos passa por convencer o júri que os investimentos previstos permitirão reduzir as perdas de água na rede que, atualmente, se situam acima dos 30%. Todavia, "há sinais positivos ao nível da qualidade da água dos rios Ave, Selho e Vizela", destaca Carlos Ribeiro, diretor executivo do Laboratório da Paisagem.

Noutros indicadores, como a cobertura arbórea na zona urbana, a classificação é favorável: as boas práticas apontam para 10% e a cidade já apresenta 18%. Relativamente à biodiversidade, "Guimarães está a conseguir manter e atrair espécies", esclarece o responsável do Laboratório da Paisagem.

Esta candidatura demonstra uma grande maturidade e deixa evidente o sucesso dos inúmeros projetos na transformação do território e do cidadão

A eletrificação da frota do Município e do transporte público, joga também a favor desta candidatura.



O presidente do município, Domingos Bragança, destaca "o percurso de Guimarães na área ambiental", sublinhando que "esta candidatura demonstra uma grande maturidade e deixa evidente o sucesso dos inúmeros projetos na transformação do território e do cidadão".

A shortlist com as cidades finalistas para será conhecida durante o mês de junho. A vencedora será anunciada em outubro.