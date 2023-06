Guimarães quer antecipar as metas climáticas de 2050 para 2030

Rui DIas Ontem às 19:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O pacto climático, através do qual o município de Guimarães quer envolver os cidadãos, empresas, instituições para alcançar a neutralidade climática, em 2030 foi apresentado, esta segunda-feira, no Laboratório da Paisagem. Instituições e empresas estão convidadas a assumir um compromisso com um futuro mais sustentável.

Na presença da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, assinaram este documento, além da Câmara Municipal, 70 entidades de âmbito nacional e local. A iniciativa foi também uma forma de assinalar o Dia Mundial do Ambiente.

Sofia Ferreira, vereadora com a pasta do Ambiente, destacou que com este pacto, "Guimarães está a antecipar para 2030 as metas estabelecidas para 2050". Este objetivo não é alheio ao facto de Guimarães - a par com o Porto e Lisboa - ter sido escolhida para participar na missão da União Europeia para as 100 cidades inteligentes e neutras em termos de clima até 2030: "Missão Cidades".