Guimarães quer usar o PDM para combater a especulação imobiliária

Solo rústico pode passar a urbano, mas o proprietário tem um prazo para construir.

Com o Plano Diretor Municipal (PDM) em processo de revisão, o presidente da Câmara vimaranense, Domingos Bragança, deixa um aviso aos proprietários: "os terrenos podem valer menos no futuro". O alerta foi lançado durante a apresentação do projeto da nova versão do documento, esta segunda-feira de manhã, na reunião do Executivo. Por sua vez, a oposição entende que os preços elevados se combatem com um aumento da oferta de terrenos.

Guimarães enfrenta um problema de falta de solos, nomeadamente para a construção e ampliação de empresas. Recentemente foi notícia a saída de mais uma empresa do concelho (AMF), por não arranjar terrenos a preços comportáveis. O presidente da Câmara quer aproveitar a revisão do PDM, feita para ajustar o documento ao Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, que eliminou a classificação "solo urbanizável", para acabar com a especulação sobre os solos no concelho. "Os proprietários preferem ter terrenos do que ter dinheiro no banco", queixa-se o autarca.