Guimarães reclama Campus da Justiça e queixa-se de falhas

Protocolo com ex-ministra em 2019 está por cumprir. Comarca aponta falta de condições e defende obras de remodelação.

Os tribunais de Guimarães têm falta de condições de trabalho e de segurança, precisando de uma "intervenção urgente" - esta é a avaliação do Tribunal da Comarca Judicial de Braga, corroborada pelos profissionais que diariamente ali trabalham. A cidade aguarda a construção do Campus da Justiça, prometido pela ex-ministra Francisca Van Dunem, num protocolo assinado com a Câmara Municipal, em março de 2019.

Relativamente ao Palácio da Justiça de Guimarães, o documento de balanço da comarca lembra que, "tal como já referido no relatório de 2020, continuamos a aguardar pelo início das necessárias obras de remodelação". O texto prossegue com uma referência à falta de salas de audiências, "por diversas vezes reportada". Segundo este documento, "tais obras foram solicitadas pelos órgãos de gestão da comarca em janeiro de 2015, aprovadas em abril do mesmo ano, aguardando-se desde então a sua realização".