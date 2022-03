Guimarães retoma festas religiosas e populares

Rui Dias Hoje às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Via Sacra já está a ser realizada e as festas populares devem voltar no verão

As Festas da Cidade e Gualterianas, que normalmente acontecem no início de agosto, devem voltar no modelo tradicional este ano, a par com a Feira Afonsina. Também as celebrações religiosas da época pascal estão este ano a retomar a normalidade.

Segundo o vereador da Cultura do Município vimaranense, as Festas da Cidade e Gualterianas "estão a ser pensadas para voltar ao modelo em que temos tudo, a implantação das animações itinerantes, dos comerciantes itinerantes, da feira de artesanato, da restauração de rua... o regresso ao que tínhamos antes desta pandemia nos ter impedido de concretizar nesse formato".

Nos anos anteriores, as Festas foram substituídas por iniciativas como a exposição "20 anos Guimarães Património Mundial" ou a inauguração de um painel de azulejos, feito pelos habitantes do Concelho, sobre a temática das Gualterianas.

A Câmara Municipal espera que continuem a não haver limitações para que a Feira Afonsina possa acontecer, em junho, como habitualmente. Paulo Lopes Silva afirma que a "área de implantação" está a ser estudada, tal como adaptações "para práticas que deixem as pessoas confortáveis do ponto de vista da higiene e segurança". Recorde-se que a Feira Afonsina, em 2019, deixou de fazer-se no Centro Histórico para se mudar para o monte Latito, junto ao Castelo de Guimarães e ao Paço dos Duques de Bragança. Esta mudança não foi do agrado de muitos comerciantes que viram o movimento afastar-se das suas lojas.

A Feira Afonsina, este ano, vai ser "olhada com um objetivo maior" que é a comemoração dos 900 anos da Batalha de São Mamede, anunciou também o vereador responsável.

Voltam as celebrações pascais

PUB

As celebrações religiosas, na Cidade Berço, também estão a voltar à normalidade, com a Real Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e dos Santos Passos a retomar os rituais próprios da Quaresma, que estiveram suspensos nos últimos dois anos devido à pandemia. Este domingo, às 17h00, realizou-se a Via Sacra.

Durante o período da Quaresma, esta irmandade, fundada em 1592, organiza a Via Sacra, às sextas-feiras e aos domingos, a Procissão dos Santos Passos, no dia 3 de abril e a Procissão do Enterro do Senhor na Sexta-Feira Santa, no dia 15 de abril.