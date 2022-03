Guimarães vai fazer um plano para criar leitores

A leitura deve sair da biblioteca e chegar a outros locais, como hospitais ou prisões.

No momento em que comemora os 30 anos de existência, a Biblioteca Municipal Raul Brandão lança o Plano Local de Leitura, numa parceria com a Universidade do Minho (UMinho).

A Biblioteca Municipal de Guimarães arrancou em 1992 com 15 mil volumes, hoje tem mais de 300 mil. O universo de leitores inscritos ultrapassa os 38 mil. Faz mais de 60 empréstimos por dia e tem, permanentemente, em circulação mais de seis mil documentos.

O Plano Local de Leitura (PLL), que decorre até 2027, é uma segunda fase do Plano Nacional de Leitura e pretende envolver as autarquias na promoção da leitura e na melhoria das competências de literacia. Sob o lema "Ler é um património", a elaboração do plano local de Guimarães arranca agora, com um diagnóstico dos hábitos de leitura dos vimaranenses, a cargo da UMinho.

De acordo com Fernando Azevedo, docente do Instituto de Educação da UMinho, o PLL deve apresentar "uma visão global onde os variados atores culturais, educativos e sociais são envolvidos com vista a uma política integrada de leitura". O professor quer levar a leitura a lugares improváveis, como o hospital ou a prisão.

Uma biblioteca descentralizada

Além da sede, no Centro Histórico, a Biblioteca Raul Brandão tem mais três polos descentralizados: Taipas, Pevidém e Lordelo. A vereadora da Educação, Adelina Paula Pinto, destaca ainda as 54 bibliotecas escolares, "que fazem de Guimarães um dos concelhos com mais bibliotecas", referiu.

O programa do 30ª aniversário da Biblioteca Municipal Raul Brandão decorre no âmbito do Festival Literário Húmus, que decorre de 7 a 12 de março e engloba ainda a Semana Concelhia da Leitura e a celebração do 155º aniversário de Raul Brandão.