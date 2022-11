Guimarães vai ter uma "praia" artificial

Ampliação do complexo de piscinas do Tempo Livre com nova atração. Pavilhões Multiusos e do INATEL também vão ser intervencionados

O complexo de piscinas da Tempo Livre, que atrai anualmente cerca de 300 mil pessoas, vai ser ampliado para aumentar a lotação. O espaço vai passar a ter um restaurante e uma nova piscina "tipo praia". Os melhoramentos estão incluídos num plano mais vasto, apresentado ontem, quinta-feira, que também prevê intervenções nos pavilhões Multiusos e do INATEL.

A nova piscina, de formato redondo e baixa profundidade, "é construída de tal forma que as pessoas podem caminhar para dentro de água como se estivessem na praia", explica Amadeu Portilha, presidente da Tempo Livre, que tem a "vontade" de estrear esta nova atração no "verão do próximo ano".

A infraestrutura vai nascer na lateral do edifício das piscinas cobertas, na continuidade do complexo já existente e implica um aumento de cerca de 50% na área total da zona de balnear. Neste local vão também ser instalados um restaurante e um bar.

O Pavilhão Multiusos, a comemorar o seu 21º aniversário, vai ganhar uma nova bancada, com 260 lugares. "Estamos a perder competitividade porque, entretanto, ao nosso lado nasceram nos últimos 10 anos muitos Multiusos", justifica Amadeu Portilha.

A cooperativa avança também com a intenção de requalificar e ampliar o Pavilhão do INATEL. No estudo prévio o pavilhão prolonga-se para uma rua lateral que deixou de ter uso depois das obras na bomba de gasolina próxima. Para o complexo da Pista de Atletismo Gémeos Castro está prevista a construção de um bar que sirva os adeptos dos jogos de futebol que ali se realizam.

O presidente da Câmara, Domingos Bragança, afirma que "a Tempo Livre juntamente com o Município irá encontrar financiamento para fazer" estes investimentos. "Todas estas obras são muito necessárias. Há 21 anos, o espaço Multiusos foi uma obra inovadora e Guimarães foi uma cidade pioneira, mas hoje estamos cercados pelos territórios vizinhos que têm espaços de última geração. Precisamos de dar este salto", refere o autarca.

A Tempo Livre é uma régie cooperativa criada pela Câmara Municipal de Guimarães, em 1999, para promover a atividade física e gerir as instalações desportivas. A cooperativa tem um capital social de 67250 euros, repartidos por 13450 títulos, 12000 dos quais detidos pela Câmara, 950 por pessoas coletivas e 500 por singulares.