Há cada vez mais cães vadios nas ruas de Guimarães

Delfim Machado Hoje às 14:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Canil está lotado e Câmara só recolhe animais em casos especiais. População está assustada com o problema.

O número de cães vadios tem vindo a aumentar, nos últimos meses, em todas as freguesias de Guimarães. Um pouco por todo o concelho, é possível encontrar animais sem dono a vaguear pela rua. O problema é mais visível nas vilas do concelho, onde já se começam a formar matilhas que, para além de serem um potencial foco de risco para a saúde pública, também assustam a população.

Nas zonas de lazer das vilas de Caldas das Taipas e São Torcato, as matilhas atacam os animais domésticos e os respetivos donos durante as caminhadas, e perseguem a população que pratica desporto ao fim da tarde e início da noite. "As pessoas têm medo de passar perto deles", denuncia Conceição Castro, cidadã da vila das Taipas.