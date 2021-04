Há interessados em transformar a Coelima numa têxtil de saúde

Delfim Machado Hoje às 13:24 Facebook

Governo e Câmara de Guimarães reuniram-se para intermediar negócio que pode viabilizar grupo empresarial com "bazuca" europeia.

A insolvência da Coelima pode, afinal, transformar a histórica fábrica de Guimarães num grande ativo do têxtil nacional ligado à fileira tecnológica e da saúde. Esta é, pelo menos, a intenção demonstrada pelas quatro empresas interessadas na compra da firma. Ontem, o presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, reuniu-se com o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, no sentido de encontrarem uma solução para a crise da emblemática fábrica têxtil que pediu insolvência no passado dia 14.

"Há adquirentes para a Coelima", revelou Domingos Bragança, ao JN. Como sempre, o segredo é a alma do negócio, mas já se sabe que os interessados na compra são quatro empresas de referência, das regiões de Moreira de Cónegos e de Pevidém, no concelho de Guimarães. Pretendem, segundo Domingos Bragança, "abrir espaço para uma grande oportunidade de viabilização destes ativos da Coelima".