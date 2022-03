Há mais quatro miniautocarros elétricos a circular em Guimarães

Até ao final de março, a Guimabus, concessionária do transporte público de passageiros no concelho de Guimarães, vai colocar ao serviço mais quatro veículos totalmente elétricos. São miniautocarros com capacidade para 22 lugares (11 pessoas sentadas e 11 em pé), com uma autonomia para 120 quilómetros, que irão circular nas linhas urbanas da cidade.

Com a chegada destas viaturas, fica concluído o investimento global de 12,5 milhões de euros da Guimabus, numa operação que, além de um total de 26 autocarros elétricos, contempla também a instalação de 16 carregadores.

O investimento foi financiado em oito milhões de euros pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR) e em 4,5 milhões de euros com capitais próprios da Guimabus.