Homem encontrado morto no carro em Guimarães

Um homem, de 50 anos, foi encontrado morto, dentro do carro, ao início da manhã desta sexta-feira, na zona industrial de Ponte, em Guimarães.

A vítima trabalhava numa empresa na zona industrial e sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Os colegas estranharam a ausência do homem no serviço e aperceberam-se do sucedido.

O alerta foi dado por volta das 8 horas. No local, estiveram os Bombeiros Voluntários das Taipas e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Senhora da Oliveira e a GNR de São Torcato.