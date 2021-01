Homem morre a jogar futsal com os amigos em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 15:25 Facebook

Um homem de 64 anos morreu, este domingo de manhã, durante um jogo de futsal com os amigos, em Vila Nova de Sande, concelho de Guimarães. Durante o jogo, caiu inanimado e morreu no campo.

O jogo de futsal entre amigos decorria no pavilhão do Centro Social de Vila Nova de Sande, quando o homem de 64 anos caiu inanimado, sem que nada o fizesse prever. Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados pelas 12 horas e mobilizaram uma ambulância com dois elementos. No local esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

As equipas no local encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória e tentaram reanimá-la, mas já nada foi possível fazer e o óbito foi declarado no local, perante a consternação de todos os amigos e conhecidos.

O corpo foi removido pelos Bombeiros das Taipas para o Gabinete Médico-Legal do Hospital de Guimarães, onde deverá ser autopsiado esta segunda-feira. A vítima é residente em Urgezes e natural da freguesia da Costa, ambas no concelho de Guimarães.