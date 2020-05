Homem morre em acidente com mota em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 14:51 Facebook

Um homem de 61 anos morreu na sequência de um acidente ocorrido ao final da manhã deste sábado, em Guimarães.

A vítima conduzia uma mota que colidiu contra um automóvel ligeiro na Estrada Nacional 101 que liga Guimarães a Fafe. Concretamente, o acidente deu-se numa interceção rodoviária na rua da Fé, da freguesia da Costa, concelho de Guimarães.

No embate, o homem foi projetado e contraiu ferimentos que se viriam a revelar fatais. Os Bombeiros Voluntários de Guimarães foram alertados às 12.11 horas, tendo mobilizado duas ambulâncias e quatro elementos, disse fonte da corporação.

No local esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães e a PSP da mesma cidade. O óbito do homem de 61 anos foi declarado no local.

Já o condutor do automóvel sofreu ferimentos ligeiros e não foi necessário o transporte para o hospital. O trânsito esteve condicionado nos dois sentidos até porque o automóvel envolvido no acidente ocupou parte das duas faixas de rodagem.