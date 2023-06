Homem morre num despiste de mota em Guimarães

R. S. Hoje às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 40 anos morreu, este domingo, à tarde, na sequência de um despiste de mota, em Guimarães.

A mota entrou em despiste e embateu num muro na Rua Padre João Moreira, na freguesia de Prazins Santa Eufémia, disse ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas. No veículo seguiam dois homens, a vítima mortal, de cerca de 40 anos, e o acompanhante, que sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Braga.

Não se sabe, para já, se a vítima mortal era o condutor da mota ou se seguia no banco de trás.

PUB

O alerta foi dado às 17.45 horas. Ao local acorreram os Bombeiros das Taipas com quatro meios e 12 operacionais, as viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) de Braga e Barcelos, e o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR, para investigar as causas do acidente.