Hospital de Guimarães aguarda inspeção da ANAC para reabrir o heliporto

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) fará na quin uma vistoria técnica ao heliporto do hospital de Guimarães. A estrutura está encerrada desde 2011 e o objetivo é avaliar a possibilidade de voltar a receber voos. A notícia foi avançada ao JN pelo presidente do Conselho de Administração do hospital, Henrique Capelas.

O assunto foi discutido esta quinta-feira na reunião do Executivo vimaranense, por iniciativa da oposição. O presidente da Câmara, Domingos Bragança, apesar de se mostrar disponível para colaborar, voltou a manifestar que não se trata de um assunto do âmbito do Município.

Segundo Henrique Capelas, "o problema não se coloca tanto ao nível da estrutura no solo, mas sim no que toca aos cones de aproximação pelo ar". O presidente do Conselho de Administração do Hospital Senhora da Oliveira (HSOG) compromete-se a colocar o heliporto em funcionamento se se verificar que existem condições.