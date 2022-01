Hospital de Guimarães alarga cuidados paliativos à comunidade

Rui Dias Hoje às 17:31 Facebook

Aumentar a qualidade de vida de doentes e familiares e reduzir o sofrimento são dois dos objetivos desta equipa.

O Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães (HSOG) apresentou esta quarta-feira a Equipa de Cuidados Paliativos na Comunidade constituída por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e assistente espiritual (capelão). O alargamento deste tipo de cuidados aos doentes não internados foi possível depois de o HSOG ter vencido um prémio da Fundação BPI La Caixa.

Estes profissionais são chamados em qualquer fase da doença, não só na fase terminal, esclarece a médica Celeste Gonçalves: "podemos entrar antes do diagnóstico. Temos muitos doentes com cancro de pulmão, com muita tosse, falta de ar e dor. Neste caso os pneumologistas pedem-nos para intervir, mesmo antes do diagnóstico definitivo, para minorar o sofrimento destas pessoas".