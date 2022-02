Hospital de Guimarães entre os dez melhores na aposta em investigação

JN/Agências Hoje às 18:43 Facebook

O Hospital de Guimarães está entre os dez melhores do país com mais investimento e produtividade em investigação clínica, segundo o ranking publicado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

"Estes resultados excelentes foram publicados pela DGEEC e têm por base o inquérito anual ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional - IPCTN20", refere o Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães (HSOG), em comunicado.

A unidade hospitalar refere que vai passar a integrar a Rede Portuguesa de Infraestruturas para a Investigação Clínica (PtCRIN).

"O ranking agora publicado inclui os principais hospitais universitários portugueses, instituições públicas e privadas. É tanto mais significativo quanto se regista uma evolução progressiva e sustentada nos últimos 3 anos, claramente demonstrando o esforço desenvolvido pelo HSOG e o cumprimento escrupuloso do seu propósito com eficiência comprovada", salienta este hospital.

Nos últimos três anos, o HSOG diz que "obteve francos progressos" em três campos principais: "Top 10 das instituições hospitalares com mais despesa em atividade de I&D - instituições de investigação (era 13.º no início do triénio); mais despesa em atividade de I&D na área das Ciências da Saúde (entrou no ranking no ano passado e este ano ocupa a 8.ª posição); mais despesa em atividade de I&D na área da medicina básica (entrou no ranking no ano passado e este ano ocupa a 9.ª posição)".

"Estes resultados refletem a progressão que o HSOG tem verificado na qualificação dos seus profissionais, ainda com mais expressão neste último triénio, e na sua inclusão em atividades académicas que redundam num progressivo aumento de doutorados e mestrandos", lê-se no comunicado.

Além disto, no último triénio, o Centro Académico e de Formação "quadruplicou o número de estudos clínico em desenvolvimento no HSOG" e "reforçou a sua posição como hospital escola, de cariz universitário, trabalhando em estrita relação com a Escola de Medicina da Universidade do Minho e com mais 37 instituições de ensino".