Hospital desvia voos de emergência para campo de futebol

O heliporto do Hospital Senhora da Oliveira (HSOG), em Guimarães, não tem nenhum tipo de certificação para receber aterragens, de dia ou de noite. A situação prolonga-se há vários anos, obrigando ao desvio dos voos de emergência, normalmente para o estádio do FC Vizela, o único espaço certificado para voos noturnos na região.

Em 2019, fonte oficial da instituição garantiu ao JN que a pista aguardava certificação, mas, em 2023, não consta da lista dos que estão em processo.

Enquanto não é dada luz verde para o uso da infraestrutura, o HSOG depende de três locais identificados pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) como tendo as condições para a realização de missões de emergência médica helitransportada: a Pista de Atletismo Gémeos Castro, a cerca de cinco minutos, o Estádio Municipal de Fafe, a 20 minutos e o Estádio do FC Vizela, a 18. Destes três, o relvado do Vizela é o único com certificação para voos noturnos, o que quer dizer que, em noite de futebol, o Hospital de Guimarães fica sem possibilidade de receber ou enviar doentes por via aérea.