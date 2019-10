Idoso gravemente ferido após atropelamento em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 17:07 Facebook

Um homem com 69 anos ficou gravemente ferido, este sábado de manhã, após ter sido atropelado por um automóvel, em Guimarães.

O idoso estaria a atravessar a estrada numa zona sem passadeira da rua do Arquinho, freguesia de Sande São Clemente, quando foi colhido por um automóvel. Na sequência do embate e da queda, contraiu ferimentos em várias zonas do corpo.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários das Taipas às 6.49 horas. Foi mobilizada uma ambulância com dois bombeiros, mais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães. A vítima recebeu assistência no local e foi transportada para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados graves e acompanhamento médico.

Tudo indica que o homem estivesse a regressar a casa depois de tomar o pequeno-almoço numa pastelaria próxima, como fazia habitualmente, pois mora nas imediações do local do atropelamento. A GNR das Taipas tomou conta da ocorrência.