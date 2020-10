Incêndio deixa inabitável casa de um idoso em Guimarães 

Delfim Machado Hoje às 17:53 Facebook

Um incêndio ocorrido este sábado de tarde deixou inabitável a casa de um homem de 84 anos, no beco das Fontaínhas, junto ao Campo do Montinho, em Caldas das Taipas, Guimarães.

O alerta para os Bombeiros Voluntários das Taipas foi dado às 14.54 horas. Quando a corporação chegou ao local, o fogo já tinha tomado uma boa parte da habitação, que "ardeu parcialmente", disse ao JN Rafael Silva, comandante dos Voluntários das Taipas.

A corporação mobilizou 19 elementos em cinco viaturas e às 17.30 horas ainda decorriam os trabalhos de rescaldo. Uma vez que a casa ficou sem condições de habitabilidade, o homem vai ser realojado em casa de um filho, pelo que não houve necessidade de acionar o plano municipal de realojamento.

As causas do fogo ainda são desconhecidas, mas as primeiras perícias da GNR apontam para que tenha começado no exterior da habitação e depois se tenha propagado a esta. Nas imediações da casa é habitual fazerem-se churrascos. O octogenário, que não sofreu qualquer ferimento, estava a descansar no momento em que o incêndio deflagrou.

A investigação das causas está a cargo da GNR das Taipas, que esteve no local e tomou conta da ocorrência.