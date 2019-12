Incêndio destrói casa em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 15:04 Facebook

Um incêndio atingiu, esta quinta-feira à tarde, uma casa na rua Quinta do Vale, em Polvoreira, Guimarães.

Segundo foi possível apurar no local, as chamas estão a consumir uma grande quantidade de milho, que se encontrava armazenado naquela casa de um agricultor. O proprietário excluiu de imediato que a origem das chamas tenha sido um curto-circuito, já que a casa se encontrava sem eletricidade desde as 3 horas desta quinta-feira, devido ao mau tempo.

12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Guimarães em quatro veículos foram chamados a combater o fogo. Proteção Civil e PSP de Guimarães também se encontram no local.