Incêndio destrói Espaço Cidadão da Junta de Urgezes em Guimarães

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira de manhã, na sede da Junta de Freguesia de Urgezes, uma autarquia que abrange uma parte da zona urbana da cidade de Guimarães. O alerta foi dado por populares, durante a hora de almoço, quando não se encontrava ninguém nas instalações.

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães (BVG) foram acionados às 12.46 e mobilizaram rapidamente para o local oito elementos e três viaturas.

O adjunto do comando dos BVG, Luís Andrade, afirmou que quando chegaram ao local o rés-do-chão do edifício, onde funciona o Espaço Cidadão, "estava tomado pelas chamas".

Não foi possível determinar a causa do incêndio, mas, segundo fonte dos bombeiros, o incêndio terá começado "na zona junto aos computadores." A ação dos BVG permitiu confinar o fogo ao rés-do-chão do edifício. O andar superior foi atingido apenas pelo fumo.

Segundo o presidente da Junta de Urgezes, Luís António Abreu, "os serviços estavam encerrados no momento em que foi declarado o incêndio". O autarca agradeceu a resposta pronta dos bombeiros que terá "permitido evitar a propagação do fogo ao resto da sede da Junta." Segundo Luís António Abreu, "a Junta ficou sem eletricidade, portanto, vamos avaliar toda a situação com calma, confiando nas autoridades".

A PSP de Guimarães esteve no local e está a investigar a origem do acidente.

A freguesia de Urgezes tem cerca de 5200 habitantes, e tem uma tipologia de construção entre o urbano e o industrial, com algumas bolsas rurais.