Incêndio em Guimarães obriga a retirar 25 pessoas e faz três desalojados

Um incêndio num prédio habitacional de cinco andares, no Parque das Hortas, no centro de Guimarães, deixou desalojadas três pessoas e obrigou à retirada, durante o combate às chamas, dos 25 habitantes daquele lote.

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães receberam o alerta às 3.10 para um fogo no primeiro andar de um prédio de cinco pisos.

Por precaução, as 25 pessoas (16 adultos e nove crianças) que habitam naquele lote foram retiradas do local, mas só os três moradores do primeiro andar é que não puderam regressar a casa e tiveram que ficar alojados em casa de familiares. O incêndio não causou feridos.

O fogo foi dado como extinto às 5.20 horas, depois da intervenção de 10 elementos dos bombeiros, apoiados por três viaturas e uma ambulância. No local esteve também a VMER do Hospital Senhora da Oliveira e a PSP.

Ainda não são conhecidas as causas do fogo.

Esta manhã eram visíveis os danos causados pela violência das chamas na fachada do prédio.